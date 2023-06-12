Dev korodan İstanbul, İzmir ve Denizli şarkıları

100 kişilik Türk Sanat Müziği Korosu'nun seslendirdiği birbirinden güzel eserler büyük beğeni topladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, özel bir konser düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda düzenlenen geceye Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 100 kişinin yer aldığı Türk Sanat Müziği Korosu'nun gerçekleştirdiği konseri Ahmet Nuri Çağdaş yönetti. İstanbul, İzmir ve Denizli şarkılarının seslendirildiği gecede izleyiciler unutulmaz anlar yaşarken, sanatçılara hep bir ağızdan eşlik etti. Koro ve solo, birbirinden güzel şarkılar izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Akbulut, konservatuar sanatçılarına ve kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti. Gecenin sonunda Akbulut günün anısına Koro Şefi Çağdaş'a Denizli Horozu görseli bulunan kaide hediye etti.