Dev orkestra Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirdi

Denizli'de Türk halk müziğinin ünlü ozanı Neşet Ertaş için anma konseri düzenlendi. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın sahne aldığı, büyük ozan Neşet Ertaş'ın türkülerinin seslendirildiği programa katılanlar unutulmaz bir gece yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş için anma konseri düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gecede Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sahne alırken konseri Şef Eray İnal yönetti. Nilgün Kızılcı ve Mustafa Kemal Şimşek büyük usta Neşet Ertaş'ın muhteşem eserlerini seslendirirken dans sanatçıları Belçim Aydın, Gökçe Şar, Ali Şar, İsmail Eraslan ve Fatih Ahmed Tektemür yöresel oyunlarıyla geceye renk kattı. Neşet Ertaş türkülerinin farklı bir yorumla seslendirildiği program salonu hınca hınç dolduran vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi. Unutulmaz anların yaşandığı geceye katılanlar zaman zaman da şarkılara eşlik etti, müziğin coşkusunu doyasıya yaşadı.

Denizlililer konsere akın etti

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, gecenin sonunda konsere akın edenlere ve davetlerine icabet eden Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'na teşekkür ederek, “Bu gece unutulmaz halk Ozanı Neşet Ertaş'ı andık. Denizlili hemşehrilerimiz programlarımıza yoğun ilgi gösterdiği sürece etkinliklerimiz artarak devam edecek. Sizler olduğu sürece Kongre ve Kültür Merkezimizin kapılarını 7 gün 24 saat açık tutacağız. Denizlili hemşehrilerimiz adına Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın çok kıymetli sanatçılarına teşekkür ediyorum” dedi.