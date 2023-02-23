DEVA Partisi İl Başkanı lüks otomobiliyle kaza yaptı

Kazanın ardından Bekir Kırar hafif yaralı olarak özel hastaneye kaldırıldı.

Denizli Ali Aygören Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Denizli İl Başkanı Bekir Kırar, 20 BK 119 plakalı lüks otomobiliyle ilerlerken beton duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasarın meydana geldiği otomobili görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri Bekir Kırar'ı yaralı olarak özel hastaneye kaldırdı. Kırar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.