Deve güreşleri tutkunları, Türkiye'nin tek doğal aranasında buluştu

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 37'nci kez düzenlenen deve güreşlerinde, on binlerce deve tutkunu Türkiye'nin tek doğal arenasında hem piknik yaptı hem de festivalin tadını çıkardı.

Sarayköy'de bu sene 37'ncisi düzenlenen Geleneksel Sarayköy Deve Güreşi Festivali, Yıldıztepe Mahallesi Demirci Deresi mevkiindeki Türkiye'nin tek doğal arenasında yapıldı. Çatımların başarılı olduğu güreşlerde, 132 başpehlivan devenin kıyasıya mücadelesi güreş severlere unutulmaz anlar yaşattı. Sarayköy'ün yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği deve güreşi festivalinde, on binlerce deve tutkunu hem piknik yaptı hem de festivalin tadını çıkardı.

Yılın en coşkulu müsabakalarına sahne olan Sarayköy deve Güreşlerinde Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sarayköy Kaymakamlığı ve Sarayköy Belediye Başkanlığı kupalarını kazanan develerin sahiplerine kupa takdimi yapıldı. Kupaları deve sahiplerine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kaymakam Celalettin Cantürk, Başkanı Ahmet Necati Özbaş ve protokol üyeleri verdi.

Başkan Zolan ile birlikte kalabalığı selamlayan Başkan Özbaş, ?Bugün 37. kez düzenlediğimiz Yörük-Türkmen geleneğimizin bir parçası olan deve güreşlerinde on binlerce vatandaşımız ile bir araya geldik. Bir yıl önceden düzenlemeye başladığımız deve güreşimizde develerimizin tutulmasından, saha içi düzenlemesine kadar emeği geçen başta Sarayköy Belediye personelimiz olmak üzere Büyükşehir Belediyesi çalışanlarımıza, deve güreşi tertip ekibi üyelerimize ve masa hakimlerimize çok teşekkür ederim. Kültürel bir değerimiz olan deve güreşlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada aynı titizlik ve tutkuyla düzenlemeye devam edeceğiz. Bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize çok teşekkür ederiz? dedi.

Deve güreşi kültürünün Sarayköy'de en üst şekilde yaşatıldığını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise ?Bu değerimizi, güzelliğimizi ve geleneğimiz gerçekten Sarayköy'de en üst şekilde yaşatılıyor. Ben öncelikle bu işi başlatan ve bugüne kadar sürdürülmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Geleneklerimize sahip çıkmak ve gelecek nesillerimize aktarmamız gerekiyor. Çünkü bunlar bizi biz yapan değerler. Sarayköy Belediye Başkanımız Ahmet Necati Özbaş'a uzun zamandır bu geleneğimizi en üst seviyede, en güçlü şekilde, en güzel şekilde yapma gayretinden dolayı çok teşekkür ediyorum? diye konuştu.