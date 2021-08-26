Deveciler, “İyi bir sezon geçireceğimizi umuyorum"

Taraftarlara kombine bilet alma çağrısında bulundu.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. İyi bir hazırlık yaptıklarını ifade eden Başkan Veli Deveciler, "TBL Şampiyonu ile BSL Şampiyonu hatta Euroleague Şampiyonu ligin ilk maçında karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes ile oynamak bizim için çok mühimdir. Biz genel anlamda baktığımızda iyi bir kadro oluşturup, iyi bir hazırlık yaptığımızı düşünüyoruz. Süper Lig'e renk katacağımızı düşünüyoruz. Aynı zamanda süper ligin iştirakçisi olan tüm dost kulüpleri Denizli'de ağırlamaktan onur duyacağımızı söylemek istiyorum" dedi.

“Güzel bir sezon bizi bekliyor”

Deveciler kurdukları takımın iyi oynayarak puanlar almalarını dilediklerini belirterek, “Bizim için en önemli noktalardan biri. Denizli'deki basketbol severlerle yıllarca televizyondan takip ettikleri takımları Denizli'ye getirmek. Kulüplerimizi, bu takımlarımızı karşı karşıya getirmek, izletmek bizim için en büyük keyiflerden bir tanesi. Diğeri de kurduğumuz iyi takımın maç kazanması ve başarılı olmasıdır. Umarım her şey yolunda gider" ifadelerini kullandı.

“Yönetim kuruluna teşekkür ederim”

Yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarıma teşekkür eden Veli Deveciler, “Yönetici arkadaşlarımız çok çalışıyor. Oyuncularımız, teknik kadroda iyi çalışıyorlar. Biz sezon içerisinde bu emeğimizin karşılığını alacağımızı düşünüyorum. Basketbol federasyonuna da bu organizasyon için ve diğer tüm katkıları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi bir sezon, iyi bir lig olacağını düşünüyorum. Herkese tekrardan hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.