Devlet hastanelerinde psikososyal destek hizmeti devam ediyor

Denizli Devlet ve Servergazi Devlet Hastanesi bünyesindeki Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri'nde (TRSM), ağır ruhsal problemi olan danışanlara toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde psikososyal destek hizmeti verilerek, takip ve tedavileri yapılıyor.

Denizli Devlet ve Servergazi Devlet Hastanesi'nde şizofreni, şizoafektif bozukluk, psikoz gibi ağır ruhsal problemi olan kişilere yönelik tedaviler devam ediyor. Denizli Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Uz. Dr. Ümit Gökhan Meriçli Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin genel işleyişi hakkında bilgi verdi. Meriçli; “ Denizli Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi 2011 yılında Türkiye'de kurulan ilk 10 TRSM'den biridir. Merkezimize hastalar psikiyatri poliklinikleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinden yönlendirilmektedir. Yönlendirilen hastalara ön değerlendirme yaptıktan sonra merkezimize kabulleri yapılmaktadır” dedi. Servergazi Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Uz. Dr. Fatma Özdemir de merkezdeki etkinliklerin danışanların sosyalleşmesi açısından önemine değinerek, “Ağır ruhsal sıkıntısı olan bireylerin topluma kazandırılması ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi için çeşitli kurslarımız yapılmaktadır. Servisle merkezimize gelen hastalarımıza; öğle yemeği, bireysel danışmanlık, grup psikoterapileri, resim, müzik, halk oyunları, drama, el işi, beden eğitimi zeka oyunları bilgisayar ve internet erişimi gibi hizmetlerimiz vardır” dedi.

Günlük yaklaşık 70 hasta tedavi görüyor

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de ağır ruhsal bozukluğu olan hastaların güçlendirilmesi ve toplumla bütünleşmesi için Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri'nde çalışmalar yürütüldüğünü belirterek; “ İlimizde kamu hastanelerinde Denizli Devlet ve Servergazi Devlet Hastanesi'nde olmak üzere 2 TRSM bulunmaktadır. Gezici ekiplerimizle danışanlar evinde ziyaret edilerek, evde de takip ve tedaviyle ilgili hizmetler verilmekte, hasta- aile eğitimi yürütülmektedir. Bugüne kadar yaklaşık 2 bin 300 hastamıza bu merkezlerimiz aracılığıyla ulaştık. Denizli Devlet Hastanesi'nde bin 62, Servergazi Devlet Hastanesi'nde 407 olmak üzere toplamda bin 469 aktif kayıtlı hastamız bulunmaktadır ve günlük yaklaşık 70 hasta bu merkezlerimizden hizmet almaktadır” ifadelerini kullandı.