Devrilen kamyondan dökülen mıcır ulaşımı aksattı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan kamyon devrildi. Kamyondan karayoluna dökülen mıcır, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kaza, Denizli-Manisa karayolu Meyale rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bölgede devam eden yol çalışmalarında görev alan Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 34 DOT 117

Plakalı mıcır yüklü kamyon, rampadan inerken yağış nedeniyle kayganlaşan zemin nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün kontrol altına alabilmek için mücadele verdiği kamyon, yola yan devrilerek durabildi.

Yaralı sürücü kazayı gören vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kamyondan yola saçılan mıcır ulaşımda aksamalara neden oldu. Her hangi başka bir kazanın yaşanmaması için yol temizleninceye kadar bölgede önlem alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.