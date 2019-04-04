Devrilen otobüsteki yolcular kazaya uyudukları esnada yakalandı

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otobüsten sağ kurtulan yolcu yaşadığı dehşet anlattı. 36 yolcunun olduğu otobüste 2 kişi hayatını kaybederken, 20'ye yakın kişi ise yaralandı. Yolcuların kazaya uyudukları esnada yakalandıkları öğrenildi.

Çardak ilçesinde meydana gelen kazada, Osman Özden yönetimindeki 42 HA 856 plakalı otobüs sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki şarampole devrildi. Otobüs devrildikten sonra yan yatarak durabildi. Kaza sonrası tam bir can pazarı yaşanırken, bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekip sevk edildi.

Kazada otobüs içerisinde bulunan yolculardan Serhat Gökçen ise yaşadıkları korku dolu anları anlatarak, “Bağrışları duyunca bir anda hepimiz uyandık. Sonrasından bir şeyden bilgimiz yok, Konya'dan geliyorduk. Biz kendimiz çıktık, arkadaşımın kız kardeşi vardı onu kurtarmaya çalışıyorduk. İtfaiye gelene kadar da bir şeyler yapmaya çalıştık. Otobüs doluydu, çok sayıda yolcu vardı” dedi.