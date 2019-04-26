Devrilen tırın içinde sıkışan sürücüyü camı kırarak kurtardılar

İtfaiye ekipleri yan yatan tırın içinde sıkışan sürücüyü aracın ön camını kırarak kurtardı.

Kaza, İzmir-Denizli Karayolu Sarayköy ilçesi yakınlarında bugün sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, Erdem K. yönetimindeki 16 MAM 64 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Sürücü Erdem K. yan yatan tırın içinde sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağı ekipler, tırın içinde sıkışan sürücüyü çıkarmak için kurtarma çalışması başlattı. Tırın ön camını kırarak sıkışan sürücüyü kurtaran ekipler, Erdem K.'yı sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.