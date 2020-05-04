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Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

Denizli’nin Babadağ ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralı halde kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralı halde kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, kaza, Babadağ ilçesi Oğuzlar Mahallesinde meydana geldi. Tarlasında çalışmak için 20 TA 327 plakalı traktörü ile yola çıkan Ali Altuğ, tarla yakınlarına geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkan traktör devrildi. Sürücü Altuğ devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Servis'e bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaptıkları 15 dakikalık çalışma ile aracın altında kalan Altuğ'u çıkardı. Yaralı halde kurtarılan Altuğ ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

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