İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dikkatsiz sürücü kendini sulama kanalında buldu

Denizli’de, direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına giren otomobil sürücüsü yaralandı.

Denizli'de, direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına giren otomobil sürücüsü yaralandı.


Kaza, Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi, Ali Aygören Bulvarı üzerinde meydana geldi. 20 D 0800 plakalı Opel marka otomobiliyle seyir halinde olan Cansu Ç. (24), henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil yol kenarında bulunan sulama kanalına girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Cansu Ç., olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Cansu Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaza hakkında soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.