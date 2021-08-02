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Dikkatsiz sürücünün neden olduğu kaza kameraya yansıdı

Denizli’de dikkatsiz sürücünün neden olduğu trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Denizli'de dikkatsiz sürücünün neden olduğu trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.


Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde KGYS kameralarının kaydettiği trafik kazaları görüntülerini paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Pamukkale ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde seyir eden bir pikabın yol ortasında bir anda durdu. Arkasından gelen minibüsün takip mesafesini korumaması kazayı da beraberinde getirdi. Kaza sonucu iki araçta da maddi hasar oluştu.

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