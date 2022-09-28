Dikkatsizlik kazaya sebep oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu elektrikli bisikletin sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Merkezefendi İlçesi Karaman Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; seyir halinde olan A.K. idaresindeki elektrikli bisiklet ile F.M. kontrolündeki 20 AFS 498 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası her iki araçta maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken hastaneye kaldırılan kadın sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.