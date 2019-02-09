Din adamları tütün bağımlılığına karşı mücadele edecek

Pamukkale Kaymakamlığı Proje Ofisi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı anaokulu ve ilkokullarda yürütülmekte olan ‘Tütün Bağımlılığı İle Mücadele Projesi'ne Pamukkale İlçe Müftülüğü'ne bağlı din görevlileri de dahil edildi. Proje kapsamında imamlar vatandaşların tütün bağımlılığından kurtulmaları için destek verecek.

Bu kapsamda ilk olarak 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle Ulu Caminde vatandaşlara Cuma namazı öncesinde, İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinatörü Osman Verim tarafından tütün bağımlılığı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Konu ile ilgili Pamukkale Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, “Devlet politikası haline gelen, insanlığın sağlığına ve ekonomisine büyük zarar veren bir meseleye Diyanet İşleri Başkanlığımız da kayıtsız kalmadı. Pamukkale'de görev yapan imamlar bağımlılıklarla mücadele konusunda daha aktif şekilde mücadele etmeye başladı. Vatandaşlarımızı sadece camilerde değil sokakta, kıraathanelerde her yerde gerek dini konularda gerekse diğer konularda bilgilendirmeye devam edecekler” denildi.