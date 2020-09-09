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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarparak durabildi

Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü ise yaralandı.


Kaza, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi Süleyman Demirel Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ismi henüz öğrenilemeyen bir sürücü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil orta refüjde çıkarak birkaç metre sürüklendi. Refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabilen otomobilde ağır hasar oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. otomobilde sıkışan ve yaralanan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu şahsı Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, güvenlik amacıyla bir kısmını kapatılan yolu, kullanılamaz hale gelen otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından tekrar açtı. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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