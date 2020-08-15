İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik lambalarına çarptı

Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik lambasına vurarak durabildi.

Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik lambasına vurarak durabildi. Olayda yaralanan olmazken araçta ve çevrede maddi hasar meydana geldi.


Olay, Merkezefendi ilçesi Lozan Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen sürücü 20 F 6447 plakalı ve Ford marka hafif ticari ile seyir halinde iken bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kavşaktan dönmek isteyen sürücü bir anda trafik lambalarına çarparak durabildi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada olayı gören çevredeki vatandaşlar kaza yapan kişilere yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Şans eseri ölen ya da yaralanın olmadığı kazada araç ve trafik lambalarında hasar oluştu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.