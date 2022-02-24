Diş sıkma çene eklemine zarar veriyor

Dr. Tuna Kenar, genellikle uyku sırasında dişleri bilinç dışı bir şekilde sıkarak yapılan ve halk arasında Diş Gıcırdatma (Bruksizm) olarak bilinen hastalığın psikolojik problemlerden kaynaklandığını ve çene eklemine zarar verdiğini belirtti.

Diş sıkma ve gıcırdatma insanların gece uyku esnasında farkında olmadığı zamanlarda daha sık yaşanıyor. Gece uykusunda dişini istemsizce sıkanlar ve gıcırdatanlarda kulak ağrısı, özellikle çene ağrısı çok fazla görülüyor. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Odyoloji Uzmanı Op. Dr. Tuna Kenar, Bruksizm (Diş Gıcırtdatma) sorunu ile karşılaşanların erken tedavi edilmediğinde çene ekleminin zarar gördüğünü belirtti. Op. Dr. Tuna Kenar, “Bruksizm genel olarak diş sıkma ve diş gıcırdatma olarak tanımlanabilir. Daha çok, gece insanların fark etmediği zamanlarda uyku esnasında meydana gelir. Bu hastalar bize kulak ağrısı şikayetiyle ya da sabahları kalktığında çenem ağrıyor diye gelir. Bazen çenelerinin kilitlendiğini, hareket edemediklerini aktarırlar. Diş sıkıldığında alt ve üst çene birbirine statik baskı yapar, bu durum neticesinde çene ekleminin kapsülü ve etrafındaki yapılar zarar görür. Süreç devam ettiğinde ağrıya ve mikrobik olmayan iltihaba sebep olur. Bu durumlarda ağrı kulağa, başa ve boyna vurabilir. Çene ekleminin ağrısı etrafa dairesel şekilde yayılır ama hastalar en çok kulak ağrısı ile gelir. Biz hastanın muayenesini yaptığımızda kulakta herhangi bir problem görmeyiz. Ancak çene eklemi muayenesinde hastanın çenesini açıp kapattığımızda hasta orada şiddetli bir ağrı hisseder. Bu da zaten çene ekleminin zarar gördüğünün göstergesidir” dedi.

“Daha çok psikolojik problemlerden dolayı oluyor”

Halk arasına diş gıcırdatma olarak bilenen Bruksizm'in en çok psikolojik nedenlerden kaynaklandığını söyleyen Op. Dr. Tuna Kenar, hastalığın şiddetine göre tedavileri olduğunu ifade etti. Op. Dr. Kenar, “Bruksizm daha çok psikolojik problemlerden dolayı olur. Çünkü günlük hayatın stresi, iş hayatının stresi ve benzeri sebeplerden dolayı konuşamadığımız, paylaşmadığımız durumlarda vücutta nedeni tam olarak açıklanamayan fiziksel ve bedensel olarak somatizasyon bozukluğu dediğimiz bir durum oluşuyor. Kişiler dişlerin sıkılması ya da gıcırdatılması bu durumun bir dışavurum şekli diyebiliriz. İşin psikolojik boyutunun dışında vücutta organik bir bulgu da meydana getiriyor. Kulak ağrısı, çene eklemi gibi. Muayenede ağrı çok şiddetliyse çene eklemi MR'ı çekerek durumu tetkikler eşliğinde değerlendiriyoruz. İlk etapta hastalara çene ekleminin etrafındaki spazmı çözmek için kas gevşetici, ağrı kesici, antienflamatuvar ilaçlar veriyoruz. Sıcak su torbası ve şişliği azaltıcı jelleri çene eklemi üzerine koyarak spazmın çözülmesini sağlıyoruz. Daha sonrasında gerekliyse hastaya diş plakları öneriyoruz. Bu durumda diş hekimi meslektaşlarımızdan destek alıyoruz ama bazı hastalarımız var dişlerini o kadar çok sıkıyorlar ki ağızlarına koydukları diş plağını bile uykuda parçalanabiliyor. Bu tür durumlarda da hastaların psikiyatri danışmanlığı almaları ve psikiyatri ilaçları ile o sıkıntıların giderilmesi yoluna da gidilebiliyor” dedi.

“Bu tür şikayeti olan kişilerin ertelemeden doktora gitmelerini öneriyorum”

Diş gıcırdatma hastalığının tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgileri aktaran Op. Dr. Kenar, tedavi edilmediğinde çok daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalınabileceğini dikkat çekerek uyarı ve önerilerini de paylaştı. Op. Dr. Kenar, “Hastaların diş ekleminde açılmaması ya da kapanmaması gibi sabitleme dediğimiz bir durum olur. Hasta yemek yiyip bir şeyler içemez ve tüm vücutta halsizlik yorgunluk olur. Bu tür durumlarda çene ekleminin açılıp kapanmaması durumunda çok ciddi problemler olur, iş cerrahi müdahaleye kadar gidebilir. Dolayısıyla dişlerini sıkanların ve gıcırdatanların Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Çene Cerrahisi ya da Diş Hekimi gibi branşlarda uzman hekimlere muayene olmalarını öneririm” şeklinde konuştu.