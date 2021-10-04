Diş tedavisi için geldiği memleketinde aort damarı değiştirildi

Almanya'dan Türkiye'ye diş tedavisi için gelen 61 yaşındaki Hüseyin Bozyer, ani başlayan karın ağrısı şikayeti sonrası yaptırdığı check-up sırasında aort damarının yırtılmak üzere olduğunu öğrendi. Soluğu Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı ve Prof. Dr. Mustafa Saçar'ın yanında alan Bozyer, başarılı operasyon sonucu sağlığına kavuştu.

Almanya'nın Wolfen şehrinde otobüs şoförlüğü yapan 61 yaşındaki Hüseyin Bozyer, memleketi Denizli'ye hem yıllık iznini geçirmek hem de diş tedavisi olmak için geldi. Diş tedavisi yaptırırken ani olarak karın ağrısı başlayan Bozyer, tavsiye üzerine Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde genel sağlık taramasına (check-up) girdi. Sağlık taraması sonucunda Bozyer'in aort damarının yırtılmak üzere olduğu öğrenildi.

Sağlık taramasındaki hekimlerin Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı ve Prof. Dr. Mustafa Saçar'a yönlendirmesi sonucu yırtılmak üzere olan aort damarı için Bozyer, anjio ünitesine alındı. Gerçekleşen kapalı ameliyat sonrası aort damarı değiştirilen Bozyer, kısa sürede sağlığına kavuşarak Almanya'ya döndü.