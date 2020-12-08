Divanın altından çıkan azılı hırsız olayında 2'inci tutuklama

Olayın ardından 1 şahıs tutuklanırken, JASAT ekipleri olayın peşini bırakmayarak olayla ilgili bağlantılı olan hırsızlık suçundan 47 suç kaydı bulunan Adnan A. (42) tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Olay, Çameli ilçesi Cumaalanı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan GSM operatörlerine ait baz istasyonlarında hırsızlık olayı fark edilmesi üzerine jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çameli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Çevredeki 28 farklı mobese ve güvenlik kameralarına ait 58 saatlik görüntüleri inceleyen JASAT timleri şahsı tespit etti. Çevre iller ile koordine kuran JASAT timleri benzer hırsızlıkların Antalya, Burdur ve Muğla'da da yaşandığını öğrendi. Kimliği tespit edilen Hasan G. (34), JASAT timleri tarafından teknik ve fiziki takibe alındı. JASAT timlerinin kendisini takip ettiğinden habersiz olan Hasan G. yine bir hırsızlık olayına karıştı. Takip sırasında Muğla'da yol kenarında yaklaşık 1,5 ton zeytin yüklü aracı çalarak, zeytinleri kendi aracına yükledi. Daha sonra boş aracı tekrar yerine bıraktı.

“Yok” dediği oğlu divanın altından çıktı, tutuklandı

Fiziki ve teknik takibin ardından JASAT timleri şahsın saklandığı eve operasyon için düğmeye bastı. Hırsızlık suçundan 22 suç kaydı bulunan Hasan G.'nin adresine Fethiye ilçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timleri koordineli operasyon düzenledi. Kapıyı açan anne, JASAT timlerine “Oğlum buraya hiç gelmez, evde yok” dese de inandıramadı. JASAT timlerinin evde yaptığı aramada annenin evde yok dediği oğlu divanın altından çıktı. Şüpheli Hasan G., JASAT timleri tarafından gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 2 adet tüfek, 2 adet tabanca ve hırsızlık olaylarında kullanılan maske, eldiven ve aletler ele geçirildi. Hırsızlıktan dolayı 22 suç kaydı bulunan Hasan G'nin jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından yargılanan Hasan G. hırsızlık suçlarından dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baz istasyonları hırsızlık olayı ile ilgili 47 suç kaydı bulunan bir şahıs daha tutuklandı

JASAT timleri aynı olayla ilgili olarak sürdürdüğü çalışmalar neticesinde bağlantılı olduğu tespit edilen ikinci şahıs Muğla'nın Fethiye ilçesinde operasyon sonucunda yakalandı. Operasyonda yakalanan Adnan A. (42) Denizli'ye sevk edildi. JASAT ve Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Adnan A'nın 47 hırsızlık olayından suç kaydı bulunduğu belirtildi. Adliyeye sevk edilen şahıs nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.