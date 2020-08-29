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Diyaliz merkezi önünde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Denizli’de tedavi için gittiği diyaliz merkezinin önünde boşandığı eşi tarafından bıçaklanan Naime Caylan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'de tedavi için gittiği diyaliz merkezinin önünde boşandığı eşi tarafından bıçaklanan Naime Caylan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Olay, 19 Ağustos günü, Merkezefendi Mahallesindeki bir diyaliz merkezinin önünde meydana geldi. 11 yıl önce anlaşmalı olarak boşanan çift, bir süredir beraber yaşıyordu. Aralarında çıkan bir tartışmanın ardından bir çocuk annesi Naime Caylan, (36) Denizli'de yaşayan ağabeyinin yanına geldi. Böbrek hastası olan ve bu sebeple haftada 3 gün diyaliz merkezine giden Caylan, olay günü gittiği diyaliz merkezinde servis aracından indiği sırada boşandığı eski eşi Ali Rıza Katıdaş tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Karnına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Caylan Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın hemen ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ali Rıza Katıdaş ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


10 gün dayanabildi


Hastaneye kaldırılan Naime Caylan ameliyata ardından yoğun bakım servisine alındı. 10 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Caylan'ın dün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Ağabeyi Hüseyin Caylan tarafından teslim alınan cenaze Burdur'un Yeşilova ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.


Öte yandan, Caylan'ın ailesinin Ali Rıza Katıdaş ile evlenmesine müsaade etmediği bunun üzerine kaçarak evlendikleri öğrenildi.

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