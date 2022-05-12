Doç. Dr. Koçak anısına 6. kez düzenlenen tez yarışmasının kazananları belli oldu

DENİZLİ (İHA) – Pamukkale Üniversitesi'nin (PAÜ) merhum öğretim üyesi Doç. Dr. Süleyman Yaman Koçak, bu yıl 6'ncısı düzenlenen “En Başarılı Yüksek Lisans Tez Ödülü” yarışması ile bir kez daha anıldı. Ödüllerin dağıtıldığı törende merhum Yaman Koçak'ın ailesinin yaptığı konuşma, salonda duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Geçirdiği elim trafik kazası sonucu 2012 yılında aramızdan ayrılan Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğretim Üyesi merhum Doç. Dr. Süleyman Yaman Koçak, O'nun adına bu yıl 6'ncısı düzenlenen “En Başarılı Yüksek Lisans Tez Ödülü” yarışması ile bir kez daha anıldı.

PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından düzenlenen 6. Doç. Dr. Süleyman Yaman Koçak En Başarılı Yüksek Lisans Tez Ödülü Yarışması'nın ödül töreni, İİBF A Blok Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene; merhum Doç. Dr. Yaman Koçak'ın ailesi ve dostlarının yanı sıra, İİBF Dekanı Prof. Dr. M. Ensar Yeşilyurt, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Solmaz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurten Sarıca, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. H. Aliyar Demirci, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşma yapan Prof. Dr. Aliyar Demirci, merhum Doç. Dr. Süleyman Yaman Koçak'ın anısını yaşatmak üzere dönemin enstitü yönetimi ile aile arasında yapılan bir protokol ile böyle bir yarışma düzenlenmeye başlandığını ve geleneksel hale geldiğini hatırlatırken, bu zamana kadar otuza yakın akademisyenin jüri üyesi olarak görev aldığını söyledi. Farklı üniversitelerden görev alan bu jüri üyesi akademisyenlere teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Demirci, ayrıca böyle anlamlı bir yarışmaya vesile oldukları için merhum Yaman Koçak'ın ailesine de şükranlarını iletti.

Törende yaptığı konuşmasında Doç. Dr. Süleyman Yaman Koçak'ın gönlü ülkesi ve öğrencileri için çarpan bir öğretim üyesi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. M. Ensar Yeşilyurt, kendisini tanımış olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Konuşmasında, bu törenin aynı zamanda parlak bir tez hazırlayan lisansüstü öğrencisi ile merhum Doç. Dr. Süleyman Yaman Koçak'ın bir buluşması olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nurten Sarıca, merhum Doç. Dr. Koçak'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına bir kez daha sabırlar diledi. Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere şükranlarını iletti.

Törende son konuşmayı merhum Doç. Dr. Süleyman Yaman Koçak'ın babası Nurullah Koçak ve annesi Havva Koçak gerçekleştirdi. Yaman Koçak ile ilgili hatıralarını aktaran Nurullah ve Havva Koçak'ın konuşması salonda duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Konuşmaların ardından tören, “Kamu Yönetimi Eğitimi ve Öğretimi İçerisinde Etik Eğitiminin Yeri ve Önemi” başlıklı tezi ile en başarılı tez ödülünün sahibi Hakan Akca ile tez danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Mısra Ciğeroğlu Öztepe'ye belge ve ödüllerin takdimi ile devam etti.

Belge takdiminin ardından en başarılı tez ödülünün sahibi olan Hakan Akça tezini sunarken tören, emekli resim öğretmeni olan Havva Koçak'ın kendi yaptığı resim çalışmasını PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü adına Prof. Dr. Nurten Sarıca'ya hediye etmesi ile sona erdi.