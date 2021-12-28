Doğa tutkunlarının yeni rotası; Çameli

Günübirlik ve bir gece konaklamalı olarak ziyaret edilebilen Çameli, özellikle kış mevsiminde doyumsuz bir görsellik sunuyor.

Denizli'ye 109 kilometre mesafede bulunan Çameli, olağan üstü güzellikleriyle hem yerli hem yabancı turistler açısından ilgi çekici bir yer olarak öne çıkıyor. Şelalelerin ve görsel güzelliklerin yer aldığı ilçe, Türkiye'de gezilmesi gereken yerler listesinde yer alıyor. Pek çok kişinin fotoğraflardan bildiği “Şuraya bir gün gitmek lazım” dediği doğanın içerisinde bir mekan olan Çameli'ye 2021 yılı içerisinde 10 binlerce yerli veya yabancı misafir geldi.

Gelen misafirler arasından ilçenin doğasına, havasına ve sıcakkanlı insanların misafirliklerine hayran kalarak, ev veya arsa alıp yerleşmeye karar verenlerle oluyor. Turist olarak geldikleri Çameli'de yerleşik hayata geçenler, şimdi toprakla uğraşıyor, kendi yiyeceğini yetiştiriyor ve sürdürülebilir bir yaşam için çabalıyor. Kış sporları ve kamp meraklılarının da gözdesi olan Çameli'de, günübirlik olarak 4-5 kilometreden 20 kilometreye kadar mesafeli kar yürüyüşleri yapılabiliyor.

Köy hayatını özlediyseniz Çameli'ye gelin

Çameli'yi gezen ve yerleşik hayata geçen doğaseverler, “Denizli'nin ormanlarla kaplı yapısıyla doğaseverlerin uğrak noktalarından Çameli ilçesinde, eşsiz bir güzellikte olan bu güzellik karşısında hayran kaldık. Gerçekten muhteşem bir manzaraya sahip. Dağların ve Ormanların arasında geçerek yürüyüş yaptık. Ormanda çok sayıda ve farklı ağaç türleri gördük. Köylerin içinden geçtik Doğa bir harika. Köylerden geçerken çocukların bize sevgiyle el sallaması hoşumuza gitti. Gökyüzü masmavi. Tur insana heyecan veriyor. Betona yenik düşen dev anakentin iç içe girmiş konutlarından bunalanların kaçış noktası. Piknik bahçesi, doğa ve huzur sığınağı. Doğanın hayli bonkör davrandığı Batı Akdeniz'in Çameli'nin doğası ziyaretçilere pastoral bir ziyafet çekiyor. Köyler, mağaralar, Göller, dere, orman, piknik alanları, tarihi yapıları hep bir arada bulabileceğiniz eşsiz bir yer Çameli'de her tür bisiklet parkuru ve yürüyüş parkuru bulmak mümkün. Köy yolları arasında asfalt yollar, orman içi patika yollar, su kenarı toprak yollar gibi her türlü kolay ve zorlu etaplar oluşturmak mümkün” diye konuştular.