Doğum gününde teleferikte evlilik teklif etti

Denizli'de uzun süredir birlikte olduğu sözlüsüne doğum gününde sürpriz hazırlayan genç adam, karlı havada yerden yüzlerce metre yükseklikte teleferikte evlenme teklif etti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Şevket Yitik (26) isimli genç 7 aydır birlikte olduğu öğretmen sözlüsü Şule Kazancıo'ya (22) doğum gününde sürpriz hazırladı. Sözlüsü ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin yaptığı teleferikle bin 400 metre rakımlı Bağbaşı Yaylası'na çıkan Yitik, karlı havada 21 Ocak 1996'da doğan sözlüsü Kazancıo'ya doğum gününde sürpriz yaptı. Yitik'in organize ettiği ve önceden teleferiğin önünde bekleyen arkadaşları ise Kazancıo'ya tek tek gül verip meşale yaktı. Sözlüsünün önünde diz çöken ve yüzüğünü vererek evlilik teklif eden Yitik "evet" cevabı aldı. Genç çift daha sonra birbirine sarılarak o anların mutluluğunu yaşadı.

Sözlüsünden böyle bir sürpriz beklemediğini belirten Şule Kazancıo, doğum günüde kendisine en büyük hediyenin beklenmeyen bu evlilik teklifi olduğunu kaydetti.

Yitik ise sözlüsüne evlilik teklifi etmek için doğum gününü beklediğini ve ona en güzel hediyeyi vermek istediğini aktardı. Denizli'nin en güzel yerlerinden biri olan Denizli Teleferiği seçtiğini belerten Yitik, "Bağbaşı Yaylası'ndan Denizli'yi seyretmek çok güzel. Teleferikle çıkmak ayrı bir heyecan. Böylesi anlamlı bir anı güzel bir yerde gerçekleştirmek istedim. Yardım eden arkadaşlarıma ve mutluluğumuza ortak olan Denizli Trafik ve Yaşam Grubu'na teşekkür ederiz" dedi.