Doktorun uyuşturucu partisinde öldüğü iddiası

Denizli'de yılbaşı eğlencesi için arkadaşları ile bir araya gelen ve eğlence sonrası yattığı uykudan bir daha uyanamayan 26 yaşındaki diş hekimi Betül Karaayvaz'ın arkadaşı, Nurullah Tan, olayın ardından polise verdiği ifadesinde eğlence gecesi eve uyuşturucu getirdiğini ve kendisiyle birlikte 8 arkadaşının bunu kullandığını itiraf etti. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Nurullah Tan, çıkarıldığı mahkemenin ardından tutuklandı. Şahısların ayrıca bir diğer arkadaşı olan ev sahibi Berkay T.'nin yaptığı alkolü içtikleri de belirlendi.

Olay, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi üzerindeki 2 katlı binanın en üst katında meydana geldi. 31 Aralık gecesi diş hekimi Betül Karaayvaz doktor arkadaşları Kaan Y. ve Süleyman A.Y. ile yılbaşı eğlencesi için Berkay T.'nin ailesine ait evde bir araya geldi. Eğlenceye Özgür D.A., Nurullah Tan da katıldı. İddialara göre, arkadaş grubu gecenin ilerleyen saatlerinde evde çeşitli türlerde alkol alarak eğlenmeye başladı. Sabah erken saatlerde ise gençlerden birisi kalkarak sabah kahvaltısı için diğer arkadaşlarını uyandırmak istedi. Ancak doktor olan Betül Karaayvaz, Kaan Y. ve Süleyman A.Y., arkadaşlarının ısrarına rağmen uyanmadı. Bunun üzerine gençler 112 acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç doktor Betül Karaayvaz'ın öldüğünü belirlerken, diğer doktorlar Kaan Y. ve Süleyman A.Y.'nin ise koma halinde baygın olduklarını tespit etti. Koma halindeki doktorlar ardından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırılırken, olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Karaayvaz'ın, Denizli Kocabaş Cezaevinde görev yaptığı öğrenilirken, törene çok sayıda infaz koruma memuru ve doktorlar da katıldı. Öte yandan, yaşanan olayın ardından komaya giren doktorlar Kaan Y. ve Süleyman A.Y.'nin ise kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam ederken, olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme ise çok yönlü olarak devam ediyor.

"100 TL karşılığında uyuşturucu aldım"

Olayın ardından Emniyet Müdürlüğünde ifadelerine başvurulan gençlerden Nurullah Tan'ın polise verdiği ifadede, olayla ilgili olarak bilinmeyenler de ortaya çıkmaya başladı. Tan, eve getirdiği uyuşturucuyu kullandıklarını ve Betül Karaayvaz'ın yattıktan sonra uyduğunu ve tekrar uyandığında ise ikinci kez uyuşturucu kullandığını öne sürdü. Nurullah Tan ifadesinde ise şunları anlattı:

"31 Aralık gecesi arkadaşlarım beni arayarak parti yapacaklarını söyleyip, çağırdılar. Partiye giderken, yanımda Karşıyaka Mahallesi'nden tanımadığım birinden kullanmak için kokain almak istedim. 100 TL karşılığında uyuşturucu aldım. Ancak aldığım uyuşturucunun kokain değil, eroin olduğunu olaydan sonra poliste yaptığım teşhiste öğrendim. Maddeyi aldıktan sonra partiye gittim. Ben eve gittiğimde, evdekilerin ev sahibi Berkay T.'nin kendi yaptığı el yapımı alkolü içtiklerini, ardından da viski içmeye başladıklarını öğrendim. Ben de alkol almaya başladım. Ardından mutfağa geçtim. Aldığım uyuşturucu maddeyi, satan kişinin tarif ettiği şekilde ezerek, toz haline getirip, burnuma çektim. Benim dışımda Ergün D., Burcu Ç., Veli T., Berkay T., Süleyman Ali Y. Özgür Deniz A., Ruşen Kaan Y. ve Betül Karaayvaz da uyuşturucu kullandı. Daha sonra çıkıp, arkadaşım Dilan Y.'yi almaya gittim. Birlikte eve geri döndük. Celal Emre K. ve Dilan Y. uyuşturucuyu kullanmadı. Saat 04.00 sıralarında uykum geldiği için yatmaya gittim. Bu sırada Berkay T. evde temizlik yapıyordu. Sabah uyandığımda, Berkay T., Betül Karaayvaz ile Süleyman Ali Y. ve Ruşen Kaan Y.'yi uyandıramadıklarını söyledi. Berkay T., yatmadan önce Betül Karaayvaz ve arkadaşlarının kalan maddeyi de kullandıklarını söyledi. Karaayvaz'ın ağzında sakız gibi bir şey vardı. Ağzını açıp, nefes almasını sağlamaya çalıştım. 112'yi arayıp, yardım istedik. Acil sağlık ekipleri eve geldi ancak Betül'ün öldüğünü öğrendik."

"11 kişinin idrar ve kan örnekleri alındı"

İfadesine başvurulan Nurullah Tan, adliyeye sevk edilmesinin ardından mahkemenin ardından tutuklandı.

Hayatını kaybeden Betül Karaayvaz ile komaya giren Süleyman Ali Y., Ruşen Kaan Y. ile birlikte partide bulunan toplam 11 kişinin idrar ve kan örnekleri alındı. Alınan örnekler detaylı inceleme için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.