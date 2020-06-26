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Dolandırıcılara yönelik yapılan operasyonda 1'i kadın 6 erkek şahıs gözaltına alındı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekiplerince telefon üzerinden eskort dolandırıcılığı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon neticesinde 1'i kadın 6 erkek şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 1'i kadın 6 erkek şahıs gözaltına alındı. Telefon üzerinden vatandaşları arayarak eskort dolandırıcılığı yapan 7 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahısların öğle saatlerinde mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

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