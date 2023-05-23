Dolu yağışı üzüm bağlarını vurdu

Denizli kent merkezi başta olmak üzere Çal ilçesinde de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, zaman zaman yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 15 dakika yağan fındık büyüklüğündeki dolu, başta bağlara, meyve ağaçlarına ve hububat tarlalarına büyük zarar verdi. Yüzlerce dekar bağ arazisi büyük hasar veren yağış ilçenin Karakaya, Sazak, Selcen ve Kaplanlar bölgelerinde etkili oldu. Bölgedeki önemli geçim kaynağı olan araziyi olumsuz etkileyen yağış sonrası Çal İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası'nın hasar tespiti çalışmalarını başlattığı öğrenildi.