Dolu zararı kiraz üreticisinin belini büktü

Yaklaşık 13 bin dekar alanda kiraz üretiminin yapıldığı Denizli'nin Honaz ilçesinde iki gün önce meydana gelen dolu zararı, üreticinin belini büktü.

Denizli'de kiraz üretimi ile ünlü Honaz ilçesini iki gün önce dolu yağışı vurdu. Yaklaşık 13 bin dekar alanda kiraz üretiminin yapıldığı ilçede, dolu kiraz bahçelerinin yüzde 60'lık bölümüne zarar verdi. Cevizinden kirazına, üzümünden elmasına kadar binlerce dönüm meyve ağacı zarar gördü. Son günlerde fidesini dikip yaz ayında sofrasını çeşitlendireceği, tarlasında azığına katacağı domates, patlıcan ve biberinden de oldu. Her yıl nice yeni umutlarla mahsulünü besleyip yeşertmeye çalışan üreticiler, bir yandan fiyatlardaki dengesizlik, yüksek gider maliyetleri ve piyasa şartlarıyla boğuşurken öte taraftan iklim, kuraklık ve doğal afetlerle uğradığı binlerce liralık zararla kara kara düşünüyor.

"İlk kez bu kadar şiddetli ve uzun süren dolu yağışına şahit oldum"

Dolu zararından etkilenen kiraz bahçelerini gezen üretici Yılmaz Sevim, geçen senelerde ilçede yıllık 12 bin ton kiraz hasadının yapıldığını söyledi. Yarım saat süren dolu yağışından hasadı bekleyen kiraz bahçelerinin yüzde 60'lık bölümünün zarar gördüğüne dikkat çeken Sevim, “İki gün önce ilçemizde etkili olan dolu yağışı ne yazık ki hasadı bekleyen kiraz bahçelerini de vurdu. Honaz kirazında dolu nedeniyle büyük zarar oluştu. Meydana gelen dolu afetinden dolayı tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Üreticilerimiz bir yıl boyunca kirazlarına gözü gibi baktı, ilaç ve gübresini verdi, ancak tam hasat zamanı böyle bir afetle karşılaştığını gördük. Ne yazık ki üreticilerimiz kirazdan elde edeceği gelire göre borçlanmıştı. Fakat dolu yağışı sonrası büyük zarar oluştu. Bu nedenle Ziraat Bankası'nın çiftçilerimizin borçlarını bir yıl ertelemesini, diğer kurumlarında her türlü kolaylığı sağlamasını bekliyoruz. Bizler her zaman çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanındayız. Ben hayatımda ilk kez bu kadar şiddetli ve uzun süren dolu yağışına şahit oldum. Allah beterinden korusun” dedi.