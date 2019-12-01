İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Domuz sürüsüne çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

Denizli’nin Çivril ilçesinde domuz sürüsüne çarpıp kontrolden çıkarak şarampole giren otomobilde 4 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde domuz sürüsüne çarpıp kontrolden çıkarak şarampole giren otomobilde 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Çivril ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Levent Gül idaresindeki 64 LS 572 plakalı otomobil, Denizli istikametine gittiği sırada yola aniden çıkan domuz sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç önce karşı şeride geçti, ardından şarampole girdi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte Tezcan, Elif ve Şükrü Gül yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Kaza sonrası araçta maddi hasar da meydana gelirken, olaya neden olan sürüden ise 3 domuz telef oldu.


Kaza sonrası jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.