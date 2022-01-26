Donan gölde yiyeceksiz kalan yaban hayatının yardımına koştular

Denizli'nin Çameli ilçesinde bulunan Karaman Gölü aşırı soğuk nedeniyle tamamen dondu. Doğadaki canlılar yiyecek bulma sıkıntısı çekmesin diye mahalle sakinleri seferber oldu. Zor şartlarda traktörle donmuş göle ulaşan mahalle sakinleri doğaya buğday, arpa ve yem bıraktı.

Denizli'nin Çameli ilçe merkezi ile Kızılyaka Mahallesi arasında bulunan tarlada balık avı yapılmasına imkan sunan Karaman Gölü aşırı soğuk nedeniyle tamamen dondu. İlçe merkezinde hava sıcaklığı -16 yüksek kesimlerde de -23'e düşünce mahalle sakinleri doğadaki canlılar aç kalmasın diye seferber oldu. Zor şartlarda traktörle donmuş göle ulaşan mahalle sakinleri emekli öğretmen Hüseyin Akkan ve Yetiş Balcı, doğadaki canlılar için donan gölün çevresine buğday, arpa ve yem bıraktı. Aşırı soğuk nedeniyle göle su taşıyan derinliği yaklaşık yedi metre olan kalanda tamamen dondu.

Doğadaki canlılara yem götüren mahalle sakini Yetiş Balcı, “Bu zorlu kış şartlarında Çameli ilçesi Karaman Gölü'nün etrafında yaşayan kuş türlerini beslemek için harekete geçtik. Çameli, bu yıl uzun zamandır görülmemiş bir kış yaşıyor. Bu koşullarda yabanda yaşayan kuş türleri de çok zor durumdalar. İnşallah onlara bir faydamız olur düşüncesiyle yem bırakmayı düşündük. Bizim bu başlattığımız faaliyetin yayılır ve yaban hayatına daha çok yardım eli uzatılır. Canlı sadece biz değiliz, lütfen nu konuda hassas olalım” dedi.

Daha önce sulama kanalında ölümle karşı karşıya kalan balıkları tek tek toplayıp başka bir su kaynağına götürmesiyle gündeme gelen emekli öğretmen Hüseyin Akkan ise, “Çameli Karaman Gölü'ndeki yaban hayatını zor kış şartlarında yalnız bırakmak istemedik. Birkaç gündür doğada yaşayan hayvanlara nasıl yardım edebileceğimi düşünüyordum. Burada su kuşları, birkaç çeşit kartal, tilki, çakal, köpek ve kedi yoğun şekilde yaşıyor. Başlangıç olarak kuşlar için doğaya buğday bırakmakla faaliyete geçelim istedik. Çünkü buradaki akan su kanalı dahi donmuş durumda. Aşırı bir soğuk var. Dağardaki, ovadaki canlılara soğuk ve şu zor günlerde yardımcı olalım istedik. Başlangıcı biz yaptık, inşallah devamı da gelir” diye konuştu.