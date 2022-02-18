Denizli'nin Çameli ilçesinde hava sıcaklıkların eksi 20 derecenin altına düşmesi edeniyle geçtiğimiz Ocak ayı ortalarında donan Karaman Gölü, havadan görüntülendi. Sıcaklıkların yükselişe geçmesiyle birlikte buz kalınlığının incelmeye başladığı göl ve çevresinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Çameli'nin doğal güzelliği ve başta kuş türleri olmak üzere yaban hayatına ev sahipliği yapan Karaman Gölü, etkili kar yağışı ve eksi 20 derenin altına inen hava sıcaklığı nedeniyle geçtiğimiz Ocak ayı ortalarında buz tuttu. Son 10 yılın en ağır kış koşullarının yaşandığı ilçede, Karaman Gölü'ndeki buz kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı. Gölün buz tutması, çevredeki kuş türleri ve diğer hayvanları da olumsuz yönde etkiledi. Gölün buz tuttuğunu gören doğa tutkunları, yaban hayatının aç kalmaması için zaman zaman bölgeye giderek yem ve yiyecek bıraktı.

Donan gölde havanın ısınmasıyla birlikte çözülmeler başlasa da, gölün büyük kısmı halen özellikle gece aniden düşen hava sıcaklıkları nedeniyle buzla kaplı kaldı. Hava sıcaklığının gece ve sabah saatlerinde sıfırın altında seyretmeye devam ettiği ilçede, Karamanlı Gölü gibi yüksek ve kırsal kesimleri kaplayan beyaz örtü kendisini korudu. Halen büyük bir kısmı buzla kaplı olan göl, çevresindeki karla kaplı arazi ve dağlarda kartpostallık görüntüler oluştu. Buz tutan Karaman Gölü ve çevresindeki görsel güzellik, havadan dron ile görüntülendi.