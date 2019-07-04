Dondurma almaya giden 3 yaşındaki çocuk kazada öldü

Denizli'de dondurma almaya giden 3 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Minik kız kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, bir aile üyesiyle birlikte dondurma almaya giden 3 yaşındaki Aysima Solak'a karşıdan karşıya geçtiği sırada Tahir G.'nin kullandığı 16 LRM 26 plakalı otomobil çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile küçük çocuk olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Solak burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü olayın ardından gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.