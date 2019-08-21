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Dorsesinde kaynak yapılan tırda yangın çıktı

Denizli’de hurda yüklü tırın dorsesinde yapılan kaynak esnasında yangın çıktı.

Denizli'de hurda yüklü tırın dorsesinde yapılan kaynak esnasında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi sonrası söndürüldü.



Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Şoförünün isminin Yunus Ö. olduğu belirtilen hurda yüklü 20 F 6681 plakalı tırın dorsesinde kaynak yapıldığı esnada yangın çıktı. Durumu gören sürücü itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Hurda yüklü tırdaki yangının dorse kapaklarında yapılan kaynak esnasında çıktığı öğrenildi.

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