DOSTEK Koleji münazara turnuvasında şampiyonluğu göğüsledi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji (DOSTEK), AYDEM Fen Lisesi ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen “AFL PAMÜT OPEN'23 Münazara Turnuvası'na katıldı. Turnuvada DOSTEK Kolejiyle birlikte 56 takım mücadele etti. Münazarada meslek lisesi olan DOSTEK Koleji eleme turlarını tam puan alarak birinci sırada tamamladı. Üst turlarda da jürilerden tam not alarak finale kadar yükselen DOSTEK Koleji turnuvanın şampiyonu oldu.

Finalde; Erbakır Fen Lisesi ikinci, Lütfi Ege Anadolu Lisesi üçüncü, Nalan Kaynak Anadolu Lisesi ise dördüncü sırada yer aldı. Bireyselde; DOSTEK Koleji öğrencilerinden Mustafa Görkem Akhan, 112 konuşmacı arasından “En İyi Konuşmacı” ödülünü kazandı. DOSTEK Koleji bu turnuvada iki kupa birden kazanarak münazara alanında adından söz ettirmeyi başardı.