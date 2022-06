DOSTEK Koleji'nde 119 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı

Geleneksel Keşkek Günü okul bahçesinde gerçekleştirildi. Gençlere modern imkanlarıyla eğitim veren DOSTEK Koleji'nde bu yıl toplam 5 şubede 12. Sınıf, 119 öğrenci mezun oldu.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ahmet Taş ile Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji ( DOSTEK ) Müdürü Saadettin Dumlu'nun ev sahipliğini yaptığı mezuniyet törenine Honaz Kaymakamı Hamit Genç, Honaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Duran, öğrenciler ve veliler katıldı. Yoğun katılım ile gerçekleştirilen tören, Geleneksel Keşkek ikramı ile başladı. Okul müdürü ve protokol konuşmalarının ardından okul öğrencilerinin oluşturduğu halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. OSB Birimleri'ne teşekkür konuşması ve hediye takdiminden sonra okulun bahçesinde düzenlenen törende mezun olan öğrenciler, bir sonraki döneme taşıdıkları bayrağı teslim ederken, tek tek tüm öğrenciler arkadaşları tarafından betimlenen metinler eşliğinde sahneye çıkarak diplomalarını öğretmenlerinden aldılar. Kep atma ile devam eden mezuniyet töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

“Ülkemize gelecek vaat eden öğrenciler kazandırdık”

Törende açıklamalarda bulunan Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ahmet Taş, Sanayinin ana unsurunun nitelikli iş gücünden geçtiğini vurgularken, gelişmiş ülkelerin başarılarını “nitelikli mesleki eğitime” borçlu olduklarını belirtti. Mezuniyet sevinci yaşayan öğrenciler kadar heyecanlı, mutlu ve umutlu olduklarını dile getiren Müdür Taş, ülkelerin ancak sanayinin gelişmesine paralel olarak ilerleme kaydedebileceklerinin altını çizdi. “DOSTEK'in yaktığı meşale sanayiye ışık olacağını kaydeden Müdür Taş, “Ülke sanayisiz, sanayi nitelikli elemansız gelişemez. Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak mesleki eğitime bir nebzede olsa can suyu vermek, bu alanda farkındalık yaratarak örnek olmak amacıyla böyle bir girişime imza attık. Ülkemizdeki sanayi bölgelerinde mesleki ve teknik liselerin açılmasını sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız. Bu meşaleyi hep birlikte yaktık. Siz değerli velilerimiz ve öğrencilerimiz bizlere inandınız, bizlerde sözlerimizin arkasında durduk ve bugün ülkemize gelecek vaat eden gençlerimizi kazandırdık. Biz sizlere geleceğin kapısını açacağınız bir anahtar verdik. Sizler bu anahtarı doğru kullanmayı bilirseniz, açamayacağınız kapı olmaz. Kendinizi sürekli geliştirmeye devam etmelisiniz” diye konuştu.

“Elinizde altın bileziğiniz var”

Kendini ifade edebilen, hakkını arayan, başkalarının hak ve değerlerine saygı gösteren, özgürlüğü olan bunun yanı sıra, sınırlarını bilen gençler yetiştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını vurgulayan DOSB Müdürü Taş, kolej mezunlarına şöyle seslendi:

“Türkiye'nin nitelikli mühendislere, ara elemanlara bunun içinde nitelikli eğitime ihtiyacı var. Elinizde altın bileziğiniz var bunun kıymetini bilin. Sizler okulumuzun atılan tohumları, okulumuzun yeşeren fidanlarısınız. Tüm öğrencilerimizi çok iyi yerlerde göreceğimizden şüphem yok. DOSTEK Koleji'mizin değerli müdür ve öğretmenleri; burada geçirdiğiniz 4 yıl içerisinde sizlere düşündüklerinizi çekinmeden paylaşabilme, tasarladıklarınızı, hayal ettiklerinizi yapabilme alışkanlığı kazandırdı. Sizlere sorgulamayı sadece sorulara cevap bulmayı değil, soru sormayı öğretti. Sizlere çeşitliliğin bir yük değil, zenginlik olduğunu gösterdi. Tüm bunlar nedeniyle bizlerde kendimizi şanslı görüyor, sizleri uğurlarken, yeni gelecek arkadaşlarınızı karşılamanın coşkusunu ve heyecanını yaşıyoruz. Elbette bunların karşılığında beklentilerimiz var sizlerden. Biz, sizlerin doğru insan olmanızı istiyoruz. Kendinize ve çevrenize faydalı olmanızı bekliyoruz. Biz sizlerden çevrenizi, ülkenizi ve insanlığı daha iyi yerlere taşımanızı bekliyoruz. Sizlerin buna hazır olduğunuzu biliyoruz ve sizlere güveniyoruz. Bunun yanında Değerli Sanayicilerimizin; Ülkemizin geleceği için olmazsa olmazı olan Teknik Eğitime yapmış olduğu katkılar her türlü övgü dolu sözün ve takdirin üzerindedir. Ortaya çıkarmış oldukları eserle ne kadar övünseler azdır. Her yıl birçok genci meslek sahibi yaparak buradan göndermenin haklı onurunu yaşayacaklar, ne mutlu sizlere. Değerli velilerimiz; sizlerin bu akşamki duygularınız herkesinkinden çok farklıdır eminim. Mutlaka dünyaya geldikleri anlardan itibaren üzerine titrediğiniz emek verdiğiniz özenle ve zorluklarla zaman zaman kaygı duyarak yetiştirdiğiniz göz bebeği evlatlarınızı yaşam mücadelesi içine uğurluyorsunuz. İçinizde onların gelecekleriyle ilgili bir kaygınız olmasın. Onlar gerçekten burada özel bir eğitim aldılar ve çok iyi yetiştiler. Deneyimli ve her biri mesleğini severek yapan eğitim kadromuz onları özgüvenleri yüksek, insan ilişkilerinde başarılı, mesleki bilgileri sağlam, öğrenme ve araştırmaya yatkın, sorumluluk üstlenen gençler olarak yetiştirdiler. Sevgili gençler; Bugün sizin için çok farklı bir anlam taşıyor. Yaşamınızın bir dönemini kapatıyor, başka dönemin başlangıcına geçiyorsunuz. Unutmayınız; Dürüst, çalışkan ve üretken insan bir değerdir. Yaşamdan ve zorluklardan korkmayınız. Başarı ve mutluluk haberiniz bizlere gurur ve onur verecektir. Ülkemizin aydınlık ve çağdaş yarınlarını gerçekleştirecek olan sizleri sevgiyle uğurluyoruz. Yolunuz, umudunuz, geleceğiniz açık olsun. Mezuniyet heyecanı yaşayan siz gençlerimizi tebrik ediyoruz”

DOSB Müdürü Ahmet Taş'ın konuşmasının ardından konuşma yapan Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji ( DOSTEK ) Müdürü Saadettin Dumlu, emeği geçen herkese teşekkür ederken öğrencilere gelecekti yaşamlarında başarılar diledi. Müdür Dumlu “Gençlerimiz için, gençlerimizin kaliteli eğitim almaları için çağdaş modern eğitim ortamlarının, araç, gereç ve donanımlarının hazırlanmasında, öğrencilerimize ücretsiz yemek, servis, kıyafet gibi imkanlar sunan, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'muza, DOSB Bölge Müdürü'müze teşekkür ve şükranlarımı sunar; Ayrıca öğrencilerimizin yetişmesinde büyük emeği ve katkıları olan öğretmenlerimize, velilerimize, işletmelerdeki usta öğreticilere katkılarından dolayı teşekkür ederim. Mezunlarımızı da bundan sonraki yaşamlarında karşılaşabilecekleri her türlü duruma karşı hazırlıklı olmaları bilinciyle; En büyük sermayelerinin düzgün karakterleri ve yapacakları işlerle ilgili mesleki bilgi ve becerileri olacağını bundan sonra da Cumhuriyet'imizin değerlerine, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkacak, ailesine ve vatanına milletine faydalı hizmetlerde bulunabileceği inancıyla başarılar dilerim” diye konuştu.