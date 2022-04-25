DOSTEK Koleji'nden okul müdürlerine iftar yemeği

Özel Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (DOSTEK Koleji) tarafından organize edilen iftar yemeği Polisevi'nde gerçekleşti.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdulkadir Uslu, Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş, DOSTEK Okul Müdürü Saadettin Dumlu ve Dostek' te görev yapan öğretmenlerin ev sahipliğini yaptığı iftar programına; Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Honaz İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürleri ve Okul Müdürleri katıldı. İftar yemeği sonrasında bir konuşma yapan DOSTEK Okul Müdürü Saadettin Dumlu, DOSTEK ailesi olarak birlik beraberlik içinde güzel çalışmalar yaptıklarını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini belirterek okul ile ilgili bilgiler verdi.

2018-2019 eğitim öğretim yılında Denizli OSB Yönetim Kurulu tarafından özel statüye kavuşturulan okulun, 2022 yılı itibariyle; Tekstil Teknolojileri, Moda Tasarım Teknolojileri, Makine ve Tasarım Teknolojileri, Elektrik Elektronik Teknolojileri ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanlarında eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmekte olduğunu belirten Müdür Dumlu, “DOSTEK Koleji, bünyesinde bulundurduğu 60 personel ve 892 öğrenci ile nicelik ve nitelik olarak gelişimini sürdürmektedir. Tüm Öğrencilerimizin Yemek, Servis ve Okul Kıyafeti Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Tarafından Karşılanmaktadır. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında da başarılı öğrencilere burs verilmeye devam edilecektir. Yemeğimize katılan İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize, şube müdürlerimize, tüm okul müdürü ve müdür yardımcılarına bizi onurlandırdıkları için ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen tüm kadromuza da teşekkürler” dedi.

"Üretken ve ekonomiye değer katan bireyler yetiştiriliyor"

DOSTEK Okul Müdürü Saadettin Dumlu'nun sunumunun ardından İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de bir konuşma gerçekleştirdi. Mesleki eğitimin çok önemli olduğunu vurgulayan Ekici, “Ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınmasında önemli rol oynayan meslekî ve teknik eğitimde, bireylere ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum, tavır ve meslek ahlakını kazandırmak son derece stratejiktir. Girişimci üretken ve ekonomiye değer katan bireyler yetiştiriliyor. Mesleki ve teknik eğitime yönelik var olan toplumsal algıyı değiştirmeyi hedefleyen, öğrencilerin meslekî ilgi ve yeteneklerini tespit eden ve çocuklar ile ailelerini bu doğrultuda yönlendiren, mezunlarına istihdamda öncelik sağlayan, sektörün mesleki ve teknik eğitim süreçlerinde daha fazla yer aldığı, sektör liderleri ile işbirliği imkanlarının artırıldığı, ulusal ve uluslararası düzeyde sektörel işbirliği protokolleri ve iyi uygulama modeli olabilecek projelerin hayata geçirildiği bir yapı hedefleniyor“ ifadelerini kullandı.