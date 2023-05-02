DOSTEK öğrencilerinden tedavi gören çocuklara büyük sürpriz

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji (DOSTEK) tarafından sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) Çocuk Sağlığı Polikliniği'nde hasta olarak tedavi gören çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi. DOSTEK Koleji Müzik Kulübü öğrencileri konserlerle, Moda Tasarım Bölümü öğrencileri kendi diktikleri palyaço kıyafetleri ile hasta çocuklara sürpriz yaptı. Balon, kitap ve çikolata dağıtarak yüz boyama, şişe boyama ve şekilli balon yapma etkinliklerini gerçekleştirdiler. Hastane servislerinde yatarak tedavi gören çocukların yanında olan gençler hem çocukların hastane havasından sıyrılarak eğlenmesini sağladı hem de onlara çeşitli hediyeler verdi. Çocukların aileleri yapılan duyarlı davranıştan ötürü DOSTEK'li gençlere ve öğretmenlere teşekkür ederek etkinliğin çocuklarının psikolojisi açısından çok önemli olduğunu söylediler.

“Bu tür etkinlikleri yapmaya da devam edeceğiz”

Sosyal sorumluluk çerçevesinde bu tür etkinliklerin; çocukları ve aileleri eğlendirdiği, hoşça vakit geçirmelerini sağladığı, onları rahatlattığı, bilgilenmelerine katkı sağladığı, çocukların hastane korkusunu azalttığı yönünde veriler elde edildiğini vurgulayan DOSTEK Müdürü Saadettin Dumlu, “Çocuklarımızın sevinmesi bizleri mutlu ediyor. Hasta olan bu çocuklarımızın yüzlerine ufak bir tebessüm kondurabildiysek ne mutlu bize. Bu tür etkinlikleri yapmaya da devam edeceğiz. Onlar mutlu olduğu için biz de çok mutlu olduk. Üstelik bu organizasyona katılan öğrencilerimize ve öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Bu tür sosyal sorumluluk projelerimizle hassas ve duyarlı bireylerin yetişmesinin sağlanması bizim en büyük vazifelerimizdendir. Bu tarz etkinliklerle öğrencilerimiz duyarlı birer birey olabilmek için gerekli becerilerini geliştirebilmekte ve bu kazanımlarını tüm hayatları boyunca yansıtabilmektedirler. DOSTEK'li tüm öğrencilerimiz, fikirleriyle sosyal sorumluluk projeleri oluşturmaya ve devam etmekte olan projelere katkı yapmayı gönüllü olarak ve büyük bir istekle gerçekleştiriyorlar bu da bizi daha mutlu, gururlu yapıyor ve geleceğe umutlu bakmamızı sağlıyor” dedi.