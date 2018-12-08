İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dövmeci dükkanı kurşunlandı

Denizli’de dövme yapılan bir iş yerine kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle ateş açıldı, olayda maddi hasar meydana geldi.

Denizli'de dövme yapılan bir iş yerine kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle ateş açıldı, olayda maddi hasar meydana geldi.


Olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Kezban Günaylı'ya (32) ait dövme yapılan iş yeri dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfekle kurşunlandı. İş yerine geldiğinde camlarının kırık olduğunu gören Günaylı durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler iş yerinin tüfek ile kurşunlandığını tespit ederek incelemelerde bulundu. Ölen ya da yaralanın olmadığı olay ile ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.