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DP Denizli İl Başkanı Aşkın Çelik hayatını kaybetti

3 gün önce kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Demokrat Parti (DP) Denizli İl Başkanı Aşkın Çelik tedavi gördüğü hastanede beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.


Geçtiğimiz hafta sonu iş yerinde aniden fenalaşan ve çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik kalp krizi geçirdiği belirlenip yoğun bakıma alındı. Çelik tedavi gördüğü yoğun bakımda bu defa beyin kanaması geçirdi. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Çelik'in bugün toprağa verileceği öğrenildi.

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