Dr. Kamil Aykal; “Vertigo kadınlarda daha çok görülüyor”

Dr. Bülent Kamil Aykal, son zamanlarda özellikle kadınlarda daha sık görülen Vertigo (baş dönmesi) hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Pozisyona bağlı baş dönmelerinin çeşitli sebepleri olduğuna değinen Dr. Aykal, “Özellikle kafa travması, denge siniri intihabı, üst solunum yolu enfeksiyonları, uzun süreli orta kulak enfeksiyonları, migrenler, uzun süreli yatak istirahatleri ve sık sık gerçekleştirilen kara ve hava yolculukları vertigonun( baş dönmesinin) en önemli nedenleri arasındadır” dedi.

Mide bulantısı, kusma ve sersemlik oluşturuyor

Vertigo'nun sıklıkla ani baş hareketleri, yatakta sağa sola dönerken baş dönmeleri ile kendini gösterdiğine değinen Dr. Aykal, yataktan kalkarken, yukarıya bakarken ya da baş arkaya atıldığında baş dönmesinin şiddeti artar, bu şiddetli ağrılara mide bulantısı, kusma ve sersemlik eşlik eder” dedi.

Vertigo'nun her yaşta görülebileceğine sıklıkla orta yaş kadınlarda daha çok görüldüğünü aktaran Dr. Aykal, “İç kulak denge sistemindeki otolit denilen kristallerin olması gereken yerden kopup başka yere gitmesine bağlı olarak baş dönmesi ortaya çıkar ve bu baş dönmeleri kronik hale gelir. Hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bu baş dönmeleri, birtakım manevralar ve baş egzersizleri ile tedavi edilebilir” dedi.

“Bu belirtileri taşıyanlar mutlaka bir hekime görünmeli”

Baş dönmesi şikayetinin hafife alınmaması gerektiğine de değinen Özel Denizli Cerrahi Hastanesi KBB Uzmanı Dr. Aykal vertigo türevi tüm baş dönmelerinin hekim gözetiminde tedavi edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.