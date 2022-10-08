DSO'da yeni yönetim belli oldu

Denizli Sanayi Odası'nda (DSO) başkanlık seçiminde adayların eşit oy alması üzerine seçimde belirlenen 37 kişilik meclis yeni yönetim kurulu başkanını ve meclis başkanını belirledi.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimi 4 Ekim 2022 Salı günü gerçekleştirilmişti. Mevcut Başkan Müjdat Keçeci'nin aday olmadığı seçimde DSO Başkan Yardımcısı ve yeni dönem Başkan Adayı Okan Konyalıoğlu ile Selim Kasapoğlu başkanlık için bir biriyle yarıştı. Seçimde 17 meslek grubunda bulunan 1531 üyeden yaklaşık 1200 kişi oy kullandı. Her iki adayında eşit oy alması üzerine seçim meclise bırakıldı. Seçimde belirlenen 37 kişilik meclis oluşturuldu. Meclis üyeleri bugün gerçekleştirdiği toplantıda DSO'nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, 9 kişilik yönetim kurulu üyeleri ve meclis başkanı olarak Okan Konyalıoğlu olarak seçildi.

“Tek amacımız tek hedefimiz Denizli Sanayi Odası”

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu toplantı ardından yaptığı açıklamada, “Meclis başkanımızı seçtik, sonuçların Denizli sanayisine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Buradan çıkan sonuçlar eminim önümüzdeki 4 yılda sanayiye önemli bir ivme kazandıracak. Artık farklı liste yok, tek amacımız tek hedefimiz Denizli ve Denizli Sanayi Odası" dedi.

“Paylaşımı da gördük, hazmetmeyi de gördük”

DSO Meclis Başkanı olarak seçilen Okan Konyalıoğlu, "Uzun yolculuk oldu, seçim işleri bizim uzmanlık alanımız olmayan konular. Burada paylaşımı da gördük, hazmetmeyi de gördük. Sadece sanayici değil, çalışanlarında hakkını savunulacağı kapsayıcı bir ortam oluşturacağımıza inanıyorum"