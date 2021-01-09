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DTB Başkanı İbrahim Tefenlili, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak basın emekçilerinin Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak basın emekçilerinin Gazeteciler Günü'nü kutladı. Basın çalışanlarının her koşulda özveriyle çalıştığına dikkat çeken Başkan Tefenlili, “Basınımız pandemide gelişmeleri hızlı ve doğru bir şekilde kamuoyuna ulaştırdı” dedi.



10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Başkan Tefenlili mesaj yayımladı. Tefenlili kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi, “Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına zor şartlar altında özveriyle çalışan basın emekçileri kamuoyunu aydınlatarak, kamuoyununun sorunlarını gündeme taşıyıp demokrasinin önemli bir unsuru olmuştur. Objektifliği ile her kesime aynı mesafede duran, fedakarlıkları ile sorumluluklarından kaçmayan basın toplumun ve demokrasinin gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır” dedi.



“Basın halkın bir çok kesimine ulaşabilmekte”


Basının kamuoyunu hızlı bir şekilde bilgilendirdiğini belirten Tefenlili, “Toplum sesi, gözü, kulağı olan basın çağa ayak uydurarak bir çok yeniliği mesleklerine dahil etmekte, internet yayıncılığı, gazete, televizyon ve radyo ile halkın bir çok kesimine ulaşabilmektedir. Bu yönüyle kamuoyunu hızlı bir şekilde bilgilendirmektedir. Basınımız özellikle pandemi nedeniyle evlerimize kapandığımız süreçte gelişmeleri hızlı ve doğru bir şekilde kamuoyuna ulaştırdı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, objektiflikten ve mesleki ilkelerinden ödün vermeden görevini ifa eden tüm basın emekçilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü'nü en samimi duygularımla kutluyor, zorlu görevlerinden üstün başarılar diliyorum” diye konuştu.

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