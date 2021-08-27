DTO aşure ile birleştirici oldu

Denizli Ticaret Odası (DTO), Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure hayrında Denizli'yi buluşturdu. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, 10 bin kişilik aşure dağıttıklarını belirterek, “İnşallah bugünkü gibi bu ay içinde yapılan hayırlar vesile olur da bu musibetler son bulur. Zorluklar paylaşıldıkça kolaylaşıyor” dedi.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen DTO'nun hizmet binası önündeki geleneksel aşure hayrına vatandaş büyük ilgi gösterdi. 10 bin kişilik aşure hayrı etkinliğine birçok protokol üyesi katılım gösterdi. Denizli Ticaret Odası olarak toplumsal birlikteliğe katkı sağlamak istediklerini söyleyen Başkan Erdoğan, “İçinde aşure günü gibi kim olursa olsun ne olursa olsun birbirinden farklı insanları aynı günde aynı yerde buluşturan bir güzel anı bulunduran mübarek Muharrem ayının sonuna geldik. Tüm dünya gibi ülkemiz de zor günlerden geçiyor. En başta pandemi sonra yangınlar, seller, şehitler derken zor zamanlar gördük. İnşallah bugünkü gibi bu ay içinde yapılan hayırlar vesile olur da bu musibetler son bulur. Ve hepsinden de önemlisi, şunu bir kez daha gördük ki; acılar paylaşıldıkça azalıyor. Zorluklar paylaşıldıkça kolaylaşıyor. Yeter ki tıpkı bugünkü gibi, her zaman beraber olalım. Birbirimize sahip çıkalım. Bir olalım; tek ses, tek yürek olalım” dedi.