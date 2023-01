DTO Başkanı Erdoğan: “2023, ülke olarak daha da güçlenip büyüdüğümüz bir yıl olsun”

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, "2023, daha dinamik ve umut dolu, daha iyi bir gelecek için el ele verip omuz omuza birbirimize dayandığımız, hep beraber her şeyi göğüsleyebilecek kadar güçlendiğimiz bir yıl olsun" dedi.

Denizli Sanayici, Tüccar ve İş Adamları Platformu Dönem Sözcüsü ve DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın yeni yıl dolayısıyla yayımladığı, oda üyeleri ile iş dünyasına da seslendiği yazılı mesaj şöyle: “Göreve geldiğimiz günden bu yana, elbirliğiyle başta Denizli Ticaret Odamız olmak üzere Denizli'mizi ve insanımızı kalkındırmak, daha yaşanabilir bir şehirde daha müreffeh bir hale getirmek için sürdürdüğümüz çabamızı, her geçen gün daha da artırmaya çalıştık. Gücümüzü üyelerimizin, vatandaşımızın ilgi ve sevgisinden aldığımız için yorulmadık ve hiç durmadık, ‘Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' düsturuyla yoluna baş koyduğumuz çalışmalarımıza, hiç ara vermedik. Tamamladığımız her iş ve proje, çok daha iyisine ulaşmak için bize şevk verdi. Bu süreçte, pandeminin her şeyi durdurduğu, yaşamı zorlaştırdığı, çok çetin bir dönemle de karşı karşıya kaldık. Ancak, öngörülerimiz ve dayanışmamız, çare aramamız ve çabuk çözüm üretmemiz sayesinde, elbirliğiyle tüm zorlukların üstesinden geldik. Örnek girişimciliği ve çalışkanlığıyla bilinen şehrimizde, insanımız işinden ve aşından ödün vermedi, aldığımız tedbirler sayesinde işinin de işletmesinin de başında kaldı. Sanayi ve ticarette çarkları çalıştırdı, kazandı, ülkesine ve milletine kazandırdı. Üretim, istihdam ve ihracatını katladı, geleceğini teminat altına aldı. Tüm ülkemizce de yakından takip edilen bu çabasından dolayı, en büyük takdiri ve alkışı da fazlasıyla hak etti. Ekonomimizin, Denizli'mizin kahramanlarını en içten duygularımla bir kez daha kutluyorum. Denizli Ticaret Odası olarak, sektörlerimizin bu zorlu mücadelesinde, firmalarımızın hep yanında durduk. Her türlü imkanımızı, üyelerimiz ve halkımız için seferber ettik. Binlerce üyemize kredi desteğiyle finansman kaynağı sağladık. Çalışma izinlerini çıkardık, işletmelerimizi kapattırmadık. Önlük, maske ve dezenfektan ihtiyaçlarından filyasyon araçları ve solunum cihazlarına kadar her alanda destek olarak hem üyelerimizin hem de sağlık teşkilatımızın arkasında durduk. Bu çabalarımız sayesinde toplum olarak sarsılmadık, yıkılmadık, ayakta kaldık. Bunların yanında binlerce üyemizi destekleme idaresinin desteğiyle yurt içinde ve yurt dışında sektörünün en çok rağbet gören ulusal ve uluslararası organizasyonlarıyla fuarlarına götürdük. İş ve inceleme gezisi yaptırdık, yenilikleri ve yeni ürünleri yerinde görmelerini sağlayarak KOBİ'lerimizin, girişimcilerimizin ufkunu açtık. İkili iş görüşmeleriyle firmalarımızın müşteri bulma potansiyelini kat kat artırmaya çalıştık. Bu konuda oldukça da yol aldık, geride kalan sürede uluslararası pazarlarda daha farklı, yeni sektörlerde de rol aldık. Şimdi, çok daha iyisine adım atabileceğimiz yeni bir döneme giriyoruz. Halkımızın çalışkanlığı, Denizli'mizin umududur! Şehrimizin bu altın değerindeki meziyetini, Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemiz gibi girişimlerimizle daha etkin bir hale getireceğiz, daha fazla kazanca dönüştüreceğiz. İnsanımızın emeğinin alın terinin katma değerini yükselteceğiz. Hep beraber daha çok çalışarak daha çok kazanacak, zamanla daha da güçlü bir hale geleceğiz. Sevgili vatandaşlarımız, yeni bir yıl, yeni bir başlangıç demektir. Her yılbaşı, geride kalan yıllarda edindiğimiz tecrübeyle daha da iyi günlere doğru yol almak için harekete geçtiğimiz bir zaman dilimidir. Bu yılbaşı, zorlu yıllardan geçtiğimiz son dönemlerin bizde bıraktığı yorgunluğu üzerimizden silkelenip attığımız bir an olsun. 2023 ise daha dinamik ve umut dolu, daha iyi bir gelecek için el ele verip omuz omuza birbirimize dayandığımız, hep beraber her şeyi göğüsleyebilecek kadar güçlendiğimiz, bir yıl olsun. Size, aileniz ve sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu ve huzurlu, bir öncekinden de güzel bir yılla, bereketli günler diliyorum. Yeni yılınızı, en içten duygularımla kutluyorum.”