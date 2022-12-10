DTO Başkanı Erdoğan, 2023'e doğru ticarette Denizli'yi anlattı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, “Denizli'nin kalkınmasına katkı koymak adına şehirdeki sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini önemsedik, her daim canlı ve dinamik tutmaya çalıştık” dedi.

Denizli'de “2023'e Doğru Ticarette Denizli” programına davet edilen DTO Başkanı Uğur Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Hem sektörlerimizin hem de Denizli'mizin daha iyi yerlere gelmesi, işletmelerimizin problemlerini asgariye indirmek, işverenlerimizin ve yatırımcılarımızın varsa dertlerini, sıkıntılarını çözmek için, çözümü yerelde ise direkt devreye girerek hızlıca o sorunu aşmak için çaba harcıyoruz. Genel bir problem ise ve merkezi yönetimi ilgilendiriyorsa, başkentle ilgiliyse de siyasetle ve milletvekillerimiz kanalıyla çözmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 1600'ün üzerinde firmaya ulaşıldı. İnsanımız, üyelerimiz öneride bulunuyorlar, fikirler veriyorlar. Biz de bu beklentiler ve talepler doğrultusunda yol alıyoruz. Öte yandan pandemi döneminde diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket ettik. Önünde Denizli bulunan, şehrimizle ilgili olan her türlü konuyu ele aldık. İşletmelerimizin kısıtlamalarla hafta sonlarına dair çalışma izinlerinden tutun da 160'tan fazla konuya el attık. Artık lobicilik faaliyetlerimizi daha etkin hale getireceğiz. Bu yeni dönemde, çok kısa bir zamanda önceliğimiz olan demir yolu yük taşımacılığı ile demir yolu hattımızın limanlara bağlanmasını ve hava yolunu hemen masaya yatırdık. İlgili ve sorumlu bölge müdürlerini Denizli'mize çağırdık; sağ olsunlar hemen geldiler ve iş dünyamızla görüştürdük” dedi.

Denizli Teknik Tekstil Merkezi açılıyor

Başkan Erdoğan konuşmasında, Denizli Ticaret Odası'nın çok sayıda eğitim düzenlediğini, şehirdeki sektörlerin modernize edilmesi, çağa ayak uydurmaları ve daha da güçlenmeleri için Avrupa Birliği'nden 6,3 milyon Euro hibe aldıkları Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projeleri ile Denizli sanayisine yeni bir yön çizdiklerini de vurguladı. Erdoğan, “Türkiye'nin havlu ve bornoz ihracatının yüzde 70'ini biz gönderiyoruz. Denizli sanayisi olarak, bu teknoloji üssümüzden en etkin şekilde faydalanacağız. Hatta tüm ülkeye hizmet vereceğiz” diye konuştu.