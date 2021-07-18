DTO Başkanı Erdoğan, bayram mesajı yayımladı

Kurban Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullanarak bayram mesajı yayımladı.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajında “Kurban yakınlaşmak, bayramlar ise kavuşmaktır; paylaşmaktır Soframızı ve sevincimizi paylaşmaktır. Değerli hemşehrilerim, bu kısa tatili, tam bir bayram havasında yaşayalım Birbirimizden mecburen ayrı kaldığımız günlerin ortaya çıkardığı hasretimizi dindirmek için, böyle özel günlerde buluşalım ve bayramlaşalım. Uzakta olan ulaşamadıklarımızı telefonla arayalım; hâl hatır soralım. Büyüklerimizi, kimi kimsesi kalmayanları da unutmayalım; hayır dualarını alalım. Çünkü, biz aynı vatanı paylaşan, aynı bayrak altında yaşayan, kalpleri aynı devlet için çarpan, milletçe büyük bir aileyiz. Hepimiz birbirimiz için varız ve hep beraber daha güçlüyüz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin de gözlerinden öper, herkese güzel bir bayram dilerim" dedi.