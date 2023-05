DTO Başkanı Erdoğan; “Denizli firmalarını dünya ile buluşturuyoruz”

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın önderliğindeki Denizli heyeti, Denizli'nin bu yıl 95 firmayla boy gösterdiği Hometex 2023 Fuarı'ndan döndü. Fuarda üyelerini yalnız bırakmayan ve stantları tek tek dolaşan DTO Başkanı Erdoğan, “Denizli Ticaret Odası olarak, üyelerimizi her ay dünyanın dört bir tarafındaki farklı farklı fuarlara gönderiyoruz. Denizlili firmalarımızı, dünya ile buluşturuyoruz” dedi.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizlili tekstilcilerin en önemli organizasyonlardan biri olarak gördüğü ve her yıl büyük bir hazırlık yaparak katıldığı İstanbul'daki Uluslararası Ev Tekstili Fuarı Hometex 2023'te yer alan firmaların stantlarını ziyaret etti; fuar ve sektörleriyle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Başkan Erdoğan'a Denizli Milletvekili Şahin Tin'in yanı sıra aynı sektörde yer alan DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya ve DTO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taşevli ile DSO Başkanı Selim Kasapoğlu eşlik etti.

Başkan Erdoğan, fuardaki temaslarıyla ilgili değerlendirmesinde, fuarların DTO'nun öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Fuarlara bakış açılarının sektörlerin son yıllardaki hızlı yol almasındaki en önemli etkenlerden biri olduğunun altını çizdi. Erdoğan, “Tüm Türkiye'de üyelerini devlet desteğiyle dünyanın dört bir tarafındaki fuarlara götüren odaların başında geliyoruz. Fuarların, sektörlerimizin ilerlemesinde ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamalarındaki en önemli etkenlerden biri olduğuna inanıyoruz. Denizli Ticaret Odası olarak sektörlerimizin istihdamını, üretimini ve ihracatını artırabilmelerinin önünü açmak için üyelerimizi her ay dünyanın dört bir tarafındaki fuarlara gönderiyoruz; biz de onları yalnız bırakmıyor eşlik ediyoruz. Sektör bazlı gidiyoruz ve hemen hemen tüm sektörlerimizi kapsıyoruz. En az katıldığımız gönderdiğimiz üye sayısı 30. Bazen de 50 hatta 60'a yakın firmamızla gidiyoruz. Niye gönderiyoruz peki? İstiyoruz ki sektörümüzün işleri artsın. Denizli artık geçmişe göre çok daha kaliteli ürünler üretiyor. Denizli'miz artık tasarımda ve modada da önde olan şehirler arasında. Biz de oda olarak hem ev tekstil fuarına hem de sektör bazlı önem arz eden tüm fuarlara çok ciddi anlamda destek veriyoruz. Hem girişimde bulunduğumuz yatırım yaptığımız sektör sayısı hem de ihracatçı firma sayımız hızla arttı. Denizli Ticaret Odamızın üye sayısı 22 bine yaklaştı. Denizli olarak ihracatta, ekonomide Türkiye'de ilk ondayız. Bu, Denizli'mizin verimli, çalışkan, üretken bir şehir olduğunun bir göstergesidir. Onun içindir ki biz de durmadık; seçimin hemen ertesi gün fuara geldik. Üretici ihracatçı arkadaşlarımız, burada yüzlerce firmayla birlikte ürünlerini dünyanın dört bir tarafından gelen misafirlerimize tanıtıyor, pazarlıyor. İşini geliştirmek ve yeni ürünler keşfetmek için yurt içi ve yurtdışından gelen müşteriler ile görüşüyor. Amacımız sektörlerimizi ve işimizi geliştirmek, artırmak. Bu anlamda Denizli Ticaret Odamız özel bir gayret gösteriyor. Bu fuara gönderdiğimiz üyelerimize firma başına 45 bin TL'lik KOSGEB'ten destek aldık. Bu sayede Denizli firmalarımızı, dünya ile buluşturuyoruz. Bundan sonra da İtalya, Almanya, Rusya ve Çin var. Öncesinde ilana çıkıyoruz. Gitmek isteyen üyelerimizi, fuarlara götürüyoruz. Amacımız Türkiye ekonomisine katkı sağlamak; Denizli'mizin ihracatını, işini, istihdamını ve üretimini en iyi noktaya taşımak” dedi.

“Tekstil ve konfeksiyon lokomotif sektörümüz”

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün Denizli için olduğu kadar odaları için de ayrı bir önemi bulunduğunu da kaydeden Başkan Erdoğan, o nedenle heyet halinde hareket ederek sektörün nabzını tutmaya geldiklerini ifade etti. Erdoğan, “Milletvekilimizle beraber gelmemizin şöyle bir avantaj var. Firmalarımızın önerileri ve talepleri oluyor; bunları alıp ilgili bakanlıklara aktarıyoruz. Çözüm bulma noktasında katkı sağlamış oluyoruz. Biliyorsunuz oda olarak her fırsatta şehrimize gelen her bakana muhakkak sektörlerimizin konularını, isteklerini, taleplerini ve eleştirilerini sunuyoruz. Sadece seçim sürecinde, üç ayda üç bakan ağırladık; her üç bakana da Denizli'mizin sektörler ve yatırımlarla ilgili beklenti ve isteklerinin yer aldığı konuları dosya olarak sunduk. Ana amaç yarınlarımızı daha güçlü kılmak; ülkemizdeki milli gelir seviyesini arttırmak. Genç kardeşlerimize yeni iş alanları açabilmeyi sağlamak ve ihracat hedefimize ulaşmak. Bunun için de teknolojiden tutun, savunma sanayiden tutun, gıdadan turizme kadar aklınıza gelebilecek tüm sektörleri ele alıyoruz. Denizli'nin birlikte hareket etmesi, birlikte yol almasının da bu anlamda bazı avantajları var. Onun için bugün hepimiz buradayız. İsteklerimizi yeni kurulacak kabineye ileteceğiz; bunun için de bir hazırlık yapıyoruz. Denizli'de küçük sanayi sitelerinin kurulmasından tutun da yeni büyük organize sanayi oluşturulmasına kadar önemli çalışmalarımız var. Bunları hayata geçirmek istiyoruz. Denizli Ticaret Odası olarak iki tane projemiz var Bunlardan biri geri dönüşümcüler ile ilgili butik ama fonksiyonel bir sanayi sitesinin kurulması. Aynı zamanda gıda sektörü ile ilgili de benzer girişimlerimiz var. Çardak âtıl kalmaktan kurtuldu; artık devreye girdi. Yakın zamanda Bozkurt'la ilgili de Denizli olarak çalışacağız. Daha etkin, daha güçlü bir Denizli'miz ve sektörlerimiz olsun istiyoruz. Bunlar için de biz ekip olarak, Denizli Ticaret Odamızın 30 meslek komitesi, 80'e yakın meclis üyesi ile yüksek istişare kurulu üyelerimizle birlikte toplamda 600 civarında geniş bir çalışma ekibimizle hareket ediyoruz. Her hafta düzenli toplanıyoruz. Gidilmesi gereken ikili iş görüşmeleri varsa onları ayarlıyoruz. Gidilmesi gereken fuar varsa dünyanın neresinde olura olsun onların çalışmalarını, hazırlıklarını yapıyoruz. Yani neredeyse her ay buralarda, bu türde ortamlardayız ve üyelerimizle olmaktan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Dostlarımızın yüzünün güldüğünü görmek, işinin iyi olduğunu duymak, onların sorunlarıyla hemhal olmak bizi mutlu ediyor. Bu sayede pandemi döneminde bile tüm dünyada herkes gerilerken biz ihracatımızı, üretimimizi ve istihdamımızı arttırarak yolumuza devam ettik” diye konuştu.

“Tekstilcilerimizin, Denizli'mizin adını layıkıyla taşımalarından büyük onur duyduk”

Denizli'nin Türkiye'nin ihracatçı ilk 10 şehrinden biri olduğunu da anımsatan Başkan Erdoğan, “Ülkemizin 3 milyar doları aşan ev tekstili ihracatının yarısı, geçen yıl 185 ülkeye 3.100'e yakın ürün grubunda yaklaşık 5 milyar dolarlık ihracat yapan Denizli'mizden. Ülkemizin havlu ihracatının yüzde 75'i, bornoz ihracatının yüzde 65'i ile nevresim ihracatının yüzde 55'i de şehrimizden. Bu üç üründe yıllık yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracatımız var. Bu sene bu tür fuarlar sayesinde, bu kalemlerdeki ihracatımız ile gelirimiz daha da artsın istiyoruz. Denizli Ticaret Odası olarak tüm imkanımızla ve var gücümüzle ülkemize, milletimize ve şehrimize değer katan, kazandıran, üretken herkesin her kesimin her daim yanındayız. HOMETEX'te de tekstilcilerimize eşlik ettik. Denizli'mizin adını layıkıyla taşımalarından büyük onur duyduk. Bu kapsamda çaba gösteren herkesi işvereninden çalışanına kadar tek tek canı gönülden kutluyor başarılarının artarak devamını diliyorum” dedi.

Tün: “Denizli iş dünyasının mücadeleci ruhu, şehrimizin kalkınmasında kilit rol oynuyor”

Denizli Milletvekili Şahin Tin ise Denizli iş dünyasının mücadeleci ruhunun şehrin kalkınmasında kilit rol oynadığını söyledi. Milletvekili Tin, “Pandemi dönemi tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Ama biz bu sayede bunu fırsata çevirmeyi başardık. Pandemi ile geçen iki yıllık dönemde üreticimiz, ihracatçımız Avrupa'daki yakın ülkelere satışlarını artırarak, iyi bir gelir elde etti. Ancak aynı süreçte başlayan hammadde krizi hala devam ediyor. Üretimler daraldı, bunun sonucunda da fiyatlar ve enflasyon arttı. Bu olumsuzluklara rağmen ihracatçımız, sanayicilerimiz yılmadan, usanmadan fuarlarda rızıklarının peşinde koşuyorlar; hepsine başarılar diliyorum. Denizli olarak mücadeleci bir ruhumuz var; bundan dolayı iş adamlarımızı tebrik ediyorum. Fuardaki katılımcılarımıza kolaylıklar temenni ediyorum; bol ve bereketli bir fuar geçirmelerini umuyorum. İnşallah iyi kazançları olur ve ülkemize döviz girdisi sağlarlar. Bu dönemde, herkesin her yaptığına her katkısına ihtiyacımız var. Taş üstüne taş koyan, ülkesi için yürüyen, koşan; vatanı, bayrağı, vatandaşı, milleti ve devleti için çalışanlara müteşekkiriz” dedi.

Milletvekili Tin ayrıca ekonomideki küresel gelişmelerin her ülkeyi olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğini belirtti. Tin, “İktidarımızın 21 yıllık döneminde güzel kazanımlar sağladık. Çok iyi yıllarımız oldu. Bazı dönemlerde dünyaya bağlı ekonomik krizden dolayı bazı sıkıntılar da yaşandı, yaşanıyor. Şu anda belki her şey süper değil ama en azından bir istikrar var ve yönümüzü geleceğe dönmüş, ileriye doğru bir bakış var. 2023 hedeflerimiz vardı, şimdi 2028'e kadar beş yıllık planımız da hazır; 2053 hedeflerimiz var. Asıl amacımız ülkemizdeki hem üreticiye hem de sanayiciye büyük destek vermek, onları koruyup kollamak. Asgari ücreti, emekli ve memur maaşlarını çift haneli rakamlara ulaştırmak gibi de bir çalışmalarımız var” diye konuştu.

Bu yıl İstanbul'da 27.'si düzenlenen Uluslararası Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı Hometex 2023'e giden Denizli Ticaret Odası heyeti temaslarının ardından Denizli'ye döndü.