DTO Başkanı Erdoğan; "Kolları sıvayalım, aşımızı olalım"

Pandemi tedbirleri kapsamında hizmet sektörü başta olmak üzere bazı işletmelerin uzun bir süre kapalı kalmasının yaraları henüz sarılmaya başlamışken, ülke genelindeki günlük korona virüs vaka sayısının son bir ay içinde hızla 4 binden 22 bine tırmanması, iş dünyasını tedirgin etti. Aynı günlere geri dönmemek için Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan'dan hayatı derecede önemli bir çağrı geldi. Tüm Denizli'ye seslenen Başkan Erdoğan, "Yeniden kısıtlamalara maruz kalmamak, iş yerlerimizi kapatmamak, işimizden gücümüzden ve kazancımızdan olmamak için, zorda darda kalmamak ve hastalanmamak için kolları sıvayalım, aşımızı olalım. Pandeminin en zor döneminde bile üretim ve hizmeti aksatmamak için işinin başında kalan esnafımıza, tüccarımıza ve sanatkarlarımıza destek olalım" dedi.

“İhracatçı sanayi şehri olmamızın avantajını iyi kullandık”

Ülkenin 9'uncu ekonomisi olan Denizli'nin, pandemideki kısıtlamalara ve bazı imkansızlıklara rağmen sanayi, ticaret, üretim ve ihracatta rekorlara imza attığını ve ülkenin 'A Takımı'nda kalmayı başardığını belirten Başkan Erdoğan, "İhracatçı sanayi şehri olmamızın avantajını iyi kullandık. Bu durum, pandeminin olumsuz etkilerini bir nebze de olsa azalttı. İhracatta bu yıl, en iyi yılın ilk yarısı verisini yakaladık; 2 milyar doları aştık. Aynı ivmeyle yılı tamamlayacak olursak, bu yıl sonunda ilk kez yıllık bazda 4 milyar doları görebiliriz hatta aşabiliriz de. Çok zor günler yaşadık. Dünyanın da ilk kez karşılaştığı bir bilinmeyenle karşı karşıya kaldık ve var olma savaşı verdik. Denizli Ticaret Odası olarak hızlı hareket ettik. Pandeminin ilk günlerinden itibaren bize aktarılan ya da gözlemlediğimiz, fark ettiğimiz her türlü sorun ve talebi, başta TOBB olmak üzere ilgili bakanlıklara ve milletvekillerimize aktardık” dedi.

“Ekonomimizin kahramanlarına destek olalım”

Vakaların artmasıyla beraber vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, “Bundan sonra da yeniden kısıtlamalara maruz kalmamak, iş yerlerimizi kapatmamak, işimizden gücümüzden ve kazancımızdan olmamak için, zorda darda kalmamak, hastalanmamak için kolları sıvayalım; aşımızı olalım! Pandeminin en zor döneminde bile üretim ve hizmeti aksatmamak için işlerinin başında kalan ekonomimizin kahramanlarına destek olalım” ifadelerini kullandı.