DTO Başkanı Erdoğan mermercilerle bir araya geldi

Denizli Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, D DENMERDER Başkanı Serdar Sungur, Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Maden Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Temsilcisi Samet Tunay Gündüz, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Çobanoğlu, DENMERDER yönetim kurulu üyeleri ile DTO'nun mermerci üyeleri katıldı. Başkan Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, Denizli'nin coğrafi işaretli ürünlerinin Buldan Bezi, Kale Biberi, Tavas Baklavası, Denizli Leblebisi ve Denizli Traverteni olduğunu ifade etti. Denizli Traverteninin bugüne kadar yaklaşık 100 bin TL'lik bir harcama ve çabalarıyla son 10 yıldır koruma altında olduğunu da vurgulayan Başkan Erdoğan, “Bu ürünümüzü, şehrimizin tüm ana girişlerinde sergileyeceğiz. Ayrıca, yeni analizler de yapılacak. O nedenle, bu proje için kullanacağımız bütçemiz de daha da artacaktır. İlk olarak 16 firmamızdan gereken numuneleri aldırıp analizlerini yaptırdık, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil ettirdik. Denizli Traverteni, 09 Ocak 2008'den bu yana bu sayede koruma altında. O nedenle, ürününü Türk Patent Enstitüsü'nden tescil ettirmeyen firmalar, Denizli Traverteni adını kullanarak satış yapamaz. Sadece, testler sonucunda Türk Patent Enstitüsü'nün onayladığı ilgili listeye giren ürünlerin, coğrafi işaretle satışı yasaldır. Bunun kontrolü amacıyla, firmalarımıza bu yıl da ziyaretler gerçekleştirildi ve numuneler alındı. PAÜ'de de analizleri yaptırıldı. Ürünlerinizin test sonuçları alınarak, coğrafi işaretimizin kontrol kriterleri güncellendi. Önümüzdeki dönemde, başka firmalardan da numuneler alınacak ve listemiz genişletilecek” dedi.