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DTO Başkanı Erdoğan, sınava girecek öğrencilere başarı diledi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Liseye Geçiş Sınavı (LGS)’na girecek öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Liseye Geçiş Sınavı (LGS)'na girecek öğrencilere başarı dileklerini iletti.



Gençlere “Hayatınızdaki ilk önemli sınav ama strese gerek yok” tavsiyesinde bulunan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden salgın sebebiyle eğitimde bazı olumsuzluklar yaşandı. Her şeye rağmen öğrencilerimiz evde eğitimlerine devam etti ve şimdi emeklerinin karşılığını alma zamanı geldi. Bu özgüvenle sınava girip, başarılı olacağınıza eminiz. Elinizden gelenin en iyisini yaparak, başarılı olacağınıza inanıyoruz. Ailenizin de sizlerin her zaman her koşulda yanınızda olduğunu unutmayın. LGS'ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.”

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