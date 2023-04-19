DTO Başkanı Erdoğan; “Toplumca kucaklaşacağımız güzel bir bayram diliyorum”

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, "Ramazan Bayramı'nı milletçe huzur ve sağlık içinde, şeker tadında geçirmeyi diliyorum. Halkımızın, hemşehrilerimizin bayramını canı gönülden en iyi dileklerimle kutluyorum" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bayramlar, milletimizin hep beraber aynı heyecan ve duyguları paylaştığı, önemli ve güzel günlerdir. Ramazan Bayramımız da bu özel ve anlamlı günlerin en başında gelen müstesna zaman dilimlerinden biridir. Milletimizin gönüllerinin bir ve beraber olduğu bayramlarımızda, aile efradımızın yanında akrabalarımızla komşularımız başta olmak üzere gencinden yaşlısına, yalnız yaşayan vatandaşımızla tanıdıklarımızdan yetim ve acizlere kadar herkesi hatırlayıp aramak, buluşmak ve kucaklaşmakla, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemiş olacağız. Elbirliğiyle onların bayram heyecanını paylaşmak, bu özel günleri milletçe gerçek anlamda bayram havasında yaşamamıza da vesile olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, üyelerimizin ve halkımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularla kutluyor, küçüklerin gözlerinden, milletimizin çınarları durumundaki aziz büyüklerimizin ise ellerinden öpüyorum. Ramazan Bayramımız, başta ülkemiz olmak üzere tüm Müslümanların ve insanlığın huzur bulmasına, birlik ve dirliğine vesile olsun."